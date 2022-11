Rafaela, agente di Paule altri giocatori della, è tornata a parlare anche di Mino, scomparso lo scorso 30 aprile. Ecco il suo commento ai microfoni di Marca: "Ha suscitato passioni. O lo odiavi o lo amavi. Intorno a lui non c'era tranquillità. Non c'era normalità con lui. Era la sua personalità, il suo modo di essere. Ho avuto la capacità di rassicurarlo. Mino non aveva barriere, né limiti. Quello che pensava diceva. Molte volte si faceva anche del male per essere così sincero, ma per me quella era la sua grande qualità, sapevi cosa avresti trovato [...]. Sentiamo la mancanza di Mino, è stato un enorme punto di riferimento. È stato molto difficile per tutti noi".