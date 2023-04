Le parole di Rafaelaal Corriere della Sera:CALCIO MASCHILISTA - "Mi hanno insultata molte volte. In molti pensano che le donne siano inferiori: alcuni la usano come strategia, altri lo pensano davvero. Una volta in Italia un dirigente mi ha detto: “Ma davvero sei un avvocato? Pensavo fossi una prostituta brasiliana”. Gli ho risposto: “Se anche lo fossi, tu dovresti comunque pagare il premio al mio assistito”. Questo succedeva qualche anno fa. Per fortuna oggi le cose stanno migliorando".