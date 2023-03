Le parole di Rafaela Pimenta intervenuta durante il Business of Football Summit organizzato dal Financial Times.TUTTI VOGLIONO GIOCARE IN PREMIER LEAGUE? - "Quando ho iniziato se avessi detto a un giocatore di andare in Inghilterra mi avrebbe detto 'cosa ho fatto di male'. Ora è l’obiettivo di tutti. È la prima volta in 25 anni che dicono di volere andare in una lega, non in un club. È una lega fantastica, è competitiva, tutti vogliono vederla. Il Real Madrid è qualcosa a parte, mantiene questa magia perché hanno la Champions League. La Juventus come big come Bayern Monaco, Psg e Barcellona hanno ancora appeal? Lo hanno ancora per la Champions League, perché possono andare avanti in Champions".