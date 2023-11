Rafaela, a Sky Sport, parla così del caso Pogba e del mercato."Pogba? Come al solito è ottimista e positivo: è un gran lavoratore, si prepara per il momento in cui sarà possibile il suo ritorno in campo. Mercato di gennaio? Bisogna essere realisti: a metà campionato, non è facile per alcuna squadra lasciar andare via un calciatore importante. Non vogliamo forzare la mano a nessuno, vogliamo rispettare gli obiettivi dei club. Khephren Thuram è pronto a fare il salto in una big, ma non penso che il Nizza possa lasciarlo andare: è troppo importante".