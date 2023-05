Rafaela Pimenta è diventata a tutti gli effetti l'erede di Mino Raiola e la "proprietaria" dell'agenzia One che fu del compianto super-agente. Intervistata da Mundo Deportivo ha raccontato diversi retroscena.- "La prima volta che ci siamo incontrati, abbiamo litigato e penso che sia stato proprio questo a portarci a lavorare insieme. Mino faceva le cose con il cuore, voleva cambiare in meglio le corse, il mondo. La sua sincerità e dedizione nei miei confronti è stata ciò che ha fatto la differenza per lui".- "Pogba l'ho preso quando aveva 17 anni, ora ne ha 30 e ciò di cui aveva bisogno prima, non ne ha bisogno ora. Mi offre anche cose diverse. Sono un'immigrata e ho vissuto l'immigrazione. Noi offriamo tutto ciò di cui un giocatore avrà bisogno in quel cambio di paese".- "Non ho nulla da chiarire sulla sua clausola. Il mistero di questa storia è molto bello perché non sai dove sia, come la casa del tesoro. È più bello così e come avvocato non posso rivelare i contratti. Può andare ovunque voglia. È un giocatore che non si è mai visto. Per me, la sua qualità in tutto e la sua capacità di evoluzione sono molto impressionanti. È capace di adattarsi velocemente a una nuova società, a una società, all'allenatore... è come se ci fosse sempre stato. Questo ti dà molta tranquillità e ti permette di andare avanti. È molto calmo nella sua vita professionale e personale, ha le qualità, oggi è nel posto giusto, con la squadra giusta e l'allenatore giusto. In Brasile diciamo che il cielo è il limite. Penso che supererà tutti i record".