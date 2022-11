Intervistata da Marca, Rafaelaè tornata a parlare anche di Paul: "Paul è sempre stato molto chiaro su cosa si aspettava da me e cosa si aspettava da Mino", le sue dichiarazioni. "I ruoli sono stati definiti man mano che la relazione progrediva.. È una persona molto aperta, gli piace ballare. È un professionista serio. Per lui l'impegno che laha voluto con lui è una responsabilità. Comprende perfettamente la sua responsabilità nel calcio. Non è tormentato".E ancora: "Da Paul imparo sempre. Quando accade qualcosa di brutto nella sua vita, lo guarda, lo analizza, volta pagina e pensa a risolvere il problema.al mille per cento, ma capisce che il giorno dopo devi alzarti e continuare il tuo recupero. Vuole giocare,".E sulla responsabilità di "gestire" i giocatori: "Tanta responsabilità, ma anche quando si parla di giocatori che nessuno conosce e non solo per quelli importanti [...].. Sono clienti che hanno deciso di affidarci la gestione di qualcosa per loro molto importante e non possiamo deluderli. È la loro carriera e il loro sogno".E di nuovo su Paul Pogba e Zlatan: ""Sono due che per noi sono come una famiglia. Con loro abbiamo un. Deve essere così perché il calcio è qualcosa che si carica di emozioni e se non provi quell'emozione con i tuoi giocatori, il rapporto sarà superficiale e quando succede non sai quali sono le reali esigenze di un giocatore".