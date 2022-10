, avvocato e agente di Paul Pogba, ha smentito la maledizione inviata dallo stesso Paul a Mbappé, fatta circolare dal fratello di Pogba,. Ecco le parole della procuratrice, raccolte dal Corriere dello Sport."Paul non lo nasconde. Ha fatto delle donazioni a un uomo saggio per delle preghiere e per mandare del cibo in Africa. Paul mi ha detto che i due fratelli s'erano avvicinati a uno dei suoi più cari amici, detto Doudou. Hanno raccontato la loro versione della storia dicendo a Doudou che se Paul non avesse pagato, il loro fratello avrebbe preso un proiettile".