Rafaela, agente erede dell'impero di Mino Raiola, ha parlato in un'intervista a Il Messaggero: "Mino Raiola ha centrato il primo grande colpo portandoalla Lazio, nel 1996. In seguito, io con lui ho siglato il contratto che portò Pavel alla Juve e alla conquista del pallone d'oro. Per quanto riguarda il meeting di Roma del 30 e 31 è una vera e propria chance. Serve una nuova centralità per il calcio italiano, oltre alla storia di Milano. Si farà rodaggio per tornare in estate. È una città così seducente, a dirigenti e agenti piacerà"."Non posso dire com'è fare l'agente da uomo, ma di certe cose i giocatori parlavano con Mino, altre preferivano dirle a me"."Il mio sogno concreto: pensare una donna che allena un club di Champions maschile; un contratto a una calciatrice che economicamente valga quello dei top player uomini. E se non ce la faccio io, ce la farà qualcuno dei giovani procuratori della nostra scuola".