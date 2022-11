Le parole di Rafaelaa Marca:"I ruoli sono stati definiti man mano che la relazione progrediva. È un combattente, un uomo con molto carattere. È molto serio. Sa cosa può e cosa non può fare. È una persona molto aperta, gli piace ballare. È un professionista serio. Per lui l'impegno che la Juventus ha voluto con lui è una responsabilità. Comprende perfettamente la sua responsabilità nel calcio. Non è tormentato".