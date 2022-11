Rafaelanon ha dubbi,. Ha usato esattamente queste parole l'agente di origini brasiliane, "erede" dell'impero di Mino, per commentare la situazione dell'attaccante classe 2000, che prima della pausa stava vivendo un ottimo periodo a suon di gol e prestazioni positive, dopo mesi tutt'altro che facili. "Ha tenuto duro nei momenti difficili con l'appoggio di chi gli era intorno" ha confidato l'avvocatessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, suggerendo apertamente, appunto, che il futuro dell'ex PSG sarà ancora a tinte bianconere. Come noto, a fine stagione la Juve dovrà infatti decidere se riscattare il giocatore dell', un'operazione che richiederebbe un investimento da circa 30 milioni di euro e che ora, un po' a sorpresa ma in maniera del tutto meritata, appare quasi scontata.Sempre ai microfoni della rosea, Pimenta è inoltre tornata a parlare di Paul, alle prese con il recupero dall'infortunio: "Paul è stato invitato dalla Francia in Qatar, ma ha deciso di andare a farsi visitare a Pittsburgh e restare a lavorare durante le vacanze (a, ndr.). Dopo l'amarezza per questomancato e per l'apporto che non ha potuto dare alla Juventus vuole recuperare il tempo perduto. Quindi niente svaghi, ma solo tanto lavoro per tornare il più in fretta possibile a disposizione di. Intervento rinviato? Ha solo ascoltato un parere medico, non ha deciso d'istinto".