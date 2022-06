In un'intervista rilasciata in esclusiva ai microfoni de IlBiancoNero.com, l'ex allenatore Bepi Pillon ha parlato anche dell'obiettivo di mercato della Juve Kalidou Koulibaly, facendo un confronto con Andrea Barzagli.



'Andrea era molto bravo anche in fase di impostazione. Nasceva come centrocampista e poi l'ho trasformato in centrale difensivo. Nelle qualità, fisiche, tecniche, nel toccare il pallone, lo accosto di più a Koulibaly che a Gatti'.