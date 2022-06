L'ex allenatore della Serie A, Bepi Pillon, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a IlBiancoNero.com, in cui ha parlato anche del possibile approdo di Paulo Dybala all'Inter.



'Non si potrebbe parlare di tradimento. Ormai non esistono più le bandiere come Totti e Del Piero, ma da anni. Non lo vedo un tradimento ma semplicemente una scelta professionale'.