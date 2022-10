L'ex allenatore della nostra Serie A, Bepi Pillon, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera, dove ha parlato anche della situazione della Juve e della posizione delicata di Massimiliano Allegri.'E' il momento più difficile degli ultimi anni, Allegri è in difficoltà. E gli allenatori sono sempre misurati in base ai risultati.Si vede la difficoltà negli ultimi venti metri. Con giocatori così importanti ci si chiede come mai ciò avvenga. Solo chi è dentro capisce davvero le cose stiano. Una piccola critica che faccio a Max, mio ex giocatore, è che cambiando spesso modulo di gioco forse non riesce a trovare l'intesa giusta tra i giocatori'.