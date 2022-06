Sono passate già diverse settimane dall'inizio del mercato, eppure in casa Juve non è stato ancora ufficializzato il primo colpo dell'estate, nonostante le numerose trattative messe in piedi in questi giorno, con i nomi di Pogba e Di Maria che spiccano su tutti. Anche l'ex allenatore della Bepi Pillon ha voluto esprimere il suo pensiero a riguardo, attraverso delle dichiarazioni rilasciate in esclusiva a IlBiancoNero.com.



Partendo dalla stagione appena conclusa, pensi che il Milan abbia meritato di vincere lo scudetto?



'Il Milan ha meritato perchè è stato più continuo e non ha fallito le partite in cui era vietato sbagliare. L'Inter ha perso lo scudetto a Bologna, al contrario dei rossoneri che non hanno perso un colpo'.



Qualora l'Inter dovesse prendere sia Dybala che Lautaro pensi che diventerebbe nuovamente la squadra da battere?



'Se arrivassero entrambi non ce ne sarà per nessuno. Avrebbero un potenziale offensivo che nessun'altra ha ed è ovvio che diventerebbe la favorita. La Juve per restare al passo dovrebbe prednere gente come Koulibaly, come Pogba o come Lewandowski. La Juve deve muoversi a livello di mercato'.



Confermeresti Allegri?



'Dopo questo campionato Allegri sa bene dove andare a parare. Per tutto quello che ha fatto Allegri in passato è giusto che venga riconfermato. Credo che sia uno dei migliori allenatori in circolazione'.



Zidane lo vedresti bene sulla panchina della Juve?



'Io preferisco Allegri perchè conosce tutto. Se dovesse arrivare Zidane ci vorrebbe del tempo, per quanto bravo che sia. Con Allegri invece sei tranquillo perchè conosce l'ambiente da molto più tempo'. Pensi che Pogba tornerebbe quello di un tempo se arrivasse alla Juve?



'Secondo me tornerà anche più forte. Ha acquisito maggiore esperienza, è diventato più uomo e le sue qualità non sono mai state messe in discussione'.



Koluibaly è il giocatore giusto per sostituire Chiellini?



'Si, indubbiamente. In difesa devono fare qualcosa perchè anche Bonucci ormai va per i 36 e può giocare al massimo due anni. Koulibaly farebbe compiere un salto di qualità enorme alla squadra'.



Gatti ti ricorda un pò Barzagli?



'Andrea era molto bravo anche in fase di impostazione. Nasceva come centrocampista e poi l'ho trasformato in centrale difensivo. Nelle qualità, fisiche, tecniche, nel toccare il pallone, lo accosto di più a Koulibaly che a Gatti'.



Se Dybala dovesse andare all'Inter si può parlare di tradimento?



'No. Ormai non esistono più le bandiere come Totti e Del Piero, ma da anni. Non lo vedo un tradimento ma semplicemente una scelta professionale'.