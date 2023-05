Quella di oggi è una delle giornate più significative della stagione della, non solo per la sfida di questa sera contro l'Empoli, ma anche e soprattutto per quello che sta accadendo nei tribunali di Roma, con la Vecchia Signora che a breve conoscerà quelle che saranno le sorti sulla sentenza definitiva. Bianconeri che al tempo stesso sono impegnati a risolvere anche altre situazioni e una di queste è legata al possibile arrivo di Cristiano Giuntoli nella dirigenza della Continassa. Ad affrontare questi temi è stato anche l'ex allenatore della nostra Serie A Bepi, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in'Penso che la Juve abbia fatto la sua gara, ma ha trovato un avversario molto forte in un ambiente molto caldo. E' stato un peccato che non sia riuscita a mantenere il vantaggio, poi gli episodi hanno fatto la loro e hanno perso la gara.che è l'obiettivo principale di questa squadra'.'Non sapendo il futuro qual è, viene difficile ipotizzare anche quale possa essere il mercato.perchè è bravissimo, io l'ho avuto quando ero a Carpi e come direttore è. Sarebbe una scelta eccezionale per la Juve ed è. E' un grosso punto di domanda il futuro per molti motivi, è un periodo complicato ora'.'Secondo me si.. Il direttore sportivo e l'allenatore devono andare sempre d'accordo e sono sicuro che'.'Ci sono state delle difficoltà enormi e sotto questo punto di vista. Ha gestito bene la situazione, purtroppo è andato a discapito del gioco che è la cosa più importante, ma ha fatto quello che doveva fare'.. Non sarebbe giusto penalizzare la Juve per quanto è accaduto'.'E' normale che ora stiano affrontando un periodo complesso. Questi due giocatori la Juve non li ha quasi mai avuti a disposizione,. Allegri dovrà lavorare molto con loro e soprattutto non devono mollare in questo momento così difficile, altrimenti si rischia di gettare al vento anni e anni di sacrifici'.'Dipende molto dal direttore sportivo, perchè è lui che sceglie l'allenatore.'.