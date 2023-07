La Juventus continua il suo piano di rivoluzione per non farsi trovare impreparata prima dell'inizio della stagione che sta per prendere il via. Ecco perchè il mercato resta sempre il centro di ogni dibattito e nelle prossime ore potrebbero essere definite operazioni importanti, come quella legata a Frank Kessie. Di questa e di altre situazioni ne ha parlato l'ex allenatore Bepi, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in'Secondo me si, credo che pian piano. Saranno sempre parte integrante di questa società e resteranno nel cuore dei tifosi juventini, soprattutto Edoardo Agnelli'.'Cristianolo conosco dai tempi di Carpi ed aveva talento nel suo lavoro. E' molto bravo nella scelta dei calciatori, anche a motivarli e non solo a prenderli. Sa come muoversi e ho una grandissima fiducia in lui, ha un carattere molto forte e molto deciso.Lui fa un grande lavoro di scouting ed è molto bravo a trovare talenti con caratteristiche importanti,. E' un direttore moderno, di grande qualità e di grande potenza. Tutti lo scorso anno pensavano che il Napoli crollasse dopo le cessioni che furono registrate, invece ha vinto lo scudetto'.'Io. Fare una scelta è difficile, uno è potente, forte fisicamente, ti fa salire molto bene la squadra. Vlahovic ha il vantaggio di essere giovane e cin grandi prospettive. Ha avuto molti infortuni ma le qualità non si discutono. Questa scelta dovranno farla allenatore e società, ma non sarà semplice'.'Difficile prendere Milinkovic a quelle cifre, soprattutto per il calcio italiano., che ha gamba, forte fisicamente e con il senso dell'inserimento. Vede molto la porta e fa anche dei gol importanti'.'Spero che stia bene fisicamente. E' chiaro che se non dovesse avere problemi di questo tipo. Ha sete e voglia di rivincita, se la salute lo aiuta darà una svolta importante. Le motivazioni contano tanitssimo, l'unico dubbio è la sua condizione fisica'.. La Juve deve essere sempre li e puntare qualcosa di importante. Magari arriverà qualche giocatore sconosciuto e che possa dare un contributo importante, ma sono sicuro che lotterà per lo scudetto.