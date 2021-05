Domenica, possiamo contare sull'Atalanta? Risponde Michela Macalli nel nuovo episodio de L'Osservatorio Romano: "I tifosi della Dea non sarebbero contenti di battere il Milan, di più! E' un partitone che ci aspettiamo per un anno. Juve, Inter e Milan sono le rivali; se poi c'è il Brescia, avanti...".



L'Atalanta vuole dimostrare che c'è, "così come ha sempre fatto. Non sarà un 'fino alla fine' come per voi della Juve, magari un 'fino all'ultim'", ha poi aggiunto Macalli.



Insomma, staremo a vedere: domenica partita decisiva per tutti.



