Nuovo episodio de L'Osservatorio Romano: è andato in onda lunedì, con Marcello Chirico e Antonio Romano, ospite speciale, firma storica del giornalismo sportivo italiano. Ecco cosa ci ha raccontato sul futuro di Ronaldo."Lui dice: se trovo qualcosa di meglio, me ne vado. Ha un altro anno di contratto. 31 milioni di cash. Deve trovare qualcosa di meglio o di pari valore a livello di stipendio. Con Paratici c'erano ottimi rapporti con Mendes, ora non so... lui magari, se ci fosse Psg o un club pronto a investire, lui andrebbe".