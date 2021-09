Tutto su #Kean e #NapoliJuve: ne abbiamo parlato nel nuovo episodio di OR LIVE!

Il rientro dei sudamericani, le polemiche per il reintegro didalla squalifica e tutte le difficoltà in quest'inizio di stagione della Juventus. Non solo: anche il ritorno di Kean e come lo sfrutterà la Juventus in questa prima parte di stagione.Abbiamo provato a raccontare le ultime nel nuovo episodio di. Con Marcello Chirico e Antonio Romano, ospiti Valerio Pavesi (7 Gold) e Ciro Venerato di Rai Sport. Ecco una pillola.