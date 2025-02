Pietro Comuzzo, c'è la decisione definitiva: cosa succede adesso

Getty Images

Pietroresterà alla, confermandosi un elemento fondamentale per la squadra viola. Il club toscano lo considera un giocatore chiave per il presente e il futuro, e il presidente Rocco Commisso non ha mai realmente preso in considerazione l’idea di cederlo, se non di fronte a un’offerta irrinunciabile. Tuttavia, nessuna proposta di questo tipo è arrivata. Il Napoli ha provato a farsi avanti, spingendosi fino a una cifra compresa tra i 30 e i 35 milioni di euro, bonus inclusi, ma l’offerta non è stata sufficiente a convincere la dirigenza viola a privarsi del giocatore. Lo riporta Matteo Moretto.