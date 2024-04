L'Empoli è immerso nel dolore per la perdita di, ex presidente del club toscano, venuto a mancare all'età di 89 anni. Allegri ha guidato la squadra tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, prima dell'inizio della lunga gestione di Fabrizio. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel cuore dei tifosi e della comunità calcistica.Per commemorare l'imprenditore della moda scomparso, il club toscano ha deciso di indossare la fascia nera al braccio nella sfida di questo pomeriggio contro il Napoli. Questo gesto simbolico è un segno di rispetto e di lutto per un uomo che ha lasciato un'impronta significativa nella storia dell'Empoli.Fabrizio Corsi, attuale presidente dell'Empoli, ha voluto rendere omaggio a Pietro Allegri, ricordandolo come una persona stimata e un vero esempio di galantuomo. Corsi ha sottolineato il legame profondo che lo univa ad Allegri, definendolo un amico di famiglia e rivolgendogli un affettuoso abbraccio nella sua ora di dolore.