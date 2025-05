Pietrelli con la Juventus al Mondiale per Club? I suoi numeri con la Next Gen

AFP via Getty Images

Niente profili esotici o roboanti acquisti dal mercato, ma "solo" un. Sì, può essere lui il nome a sorpresa dellain vista del, l'appuntamento calcistico di inizio estate negli Stati Uniti a cui è invitata anche la Vecchia Signora, che in questo momento è però concentrata solo sull'obiettivo di arrivarci con in tasca il pass per la prossima Champions League. Alla nuova competizione, dunque, si penserà solo tra qualche settimana, ma nulla vieta intanto di valutare quelli che potrebbero essere i rinforzi già presenti in casa, in attesa che il mercato (in particolare con il giro dei prestiti) faccia poi il proprio corso.

Pietrelli al Mondiale per Club con la Juventus?

Il sogno della Juventus Next Gen

Uno di questi, appunto, potrebbe essere l'attaccante classe 2003 acquistato a gennaio dalla, che nellasi è subito imposto con quattro goal e due assist da titolare (quasi) fisso, aprendo le marcature anche nel primo match dei Playoff contro il Benevento poi terminato con un netto 5-1 a favore dei bianconeri. Come scrive Tuttosport, ad oggi Pietrelli è tra i più probabili candidati a una convocazione per il Mondiale, soprattutto per accelerare quello step promesso già in sede di trattativa, quando a lui e al suo entourage era stata illustrata la chance - prestazioni permettendo - di un rapporto più frequente con la Prima squadra.Fino a questo momento è arrivata giusto una convocazione nei quarti di Coppa Italia contro l'Empoli, senza debutto. Che però potrebbe essere solo rimandato, considerando appunto che per la rassegna a stelle e strisce la Juventus dovrà attingere a tutte - ma proprio tutte - le migliori risorse interne per provare quantomeno a ben figurare. Pietrelli, da parte sua, è ben consapevole del momento che sta vivendo, ma per ora pensa solo alla Next Gen, che domani tornerà subito in campo: per il secondo turno dei Playoff la squadra di Massimo Brambilla è attesa domani sera in Calabria dal, a cui cercherà di mettere i bastoni tra le ruote con l'obiettivo di replicare - o magari addirittura di migliorare - il super cammino della scorsa stagione.Pietrelli punta ad essere ancora protagonista, sapendo che per lui la strada verso gli States deve passare prima da qui, dai campi della Serie C che possono ancora regalare un sogno a lui e ai suoi compagni di avventura. E la Juventus, quella dei "piani alti", continua a osservarlo, con l'idea concreta di potergliene offrire uno ancora più grande.

Pietrelli-Juventus Next Gen, i numeri

Presenze: 14

Minuti: 949

Goal: 4

Assist: 2



