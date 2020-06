1









Tiziano Pieri, ex arbitro, ha parlato a Radio Marte delle designazioni arbitrali per le semifinali di Coppa Italia Juve-Milan e Napoli-Inter: "Rocchi per Napoli-Inter e Orsato per Juve-Milan? Sono arbitri che nella loro storia hanno fatto anche errori, ma il palmares è di grande rilievo. E’ quello che di meglio offrirà l’arbitraggio e tra poco dovremmo farne anche a meno, mi riferisco anche ad Orsato per Juve-Milan. Poi ovviamente ogni tifoseria ha le sue preferenze, ma Orsato e Rocchi sono di alto livello. Sarò nel salotto della Rai e ci mancherà molto Franco Lauro. Sarà come tornare a casa, ma senza l’amico che ti accoglie. Mi ha insegnato a fare una televisione garbata e non urlata. Ci mancherà tantissimo”.