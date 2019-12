L'ex arbitro Pieri analizza gli episodi da moviola di Juve-Lazio a partire dal fallo di Matuidi in avvio di gara: "Calvarese ha colto qualcosa (ha ammonito Matuidi ndr) ma Mazzoleni avrebbe dovuto richiamarlo".: "Mazzoleni avrebbe dovuto cambiare la sanzione da giallo a rosso, alcuni siti non lo hanno ancora riportato ma Matuidi è stato ammonito".Pieri continua l'analisi degli episodi del primo tempo: "Corretta la decisione di non dare rigore su Higuain qualche minuto dopo ma manca un giallo a Radu per fallo su Bentancur".