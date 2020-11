Dal sito Juventus.com

"Una buona notizia per tutti i nostri tifosi che da domani, domenica 29 novembre, potranno tornare a trovarci all'interno degli Juventus Store bianconeri di Torino e Milano, riassaporando il piacere di toccare con mano il merchandising bianconero, i kit e le collezioni sportive, ma anche le tantissime altre idee regalo in vista del Natale.



Dopo il periodo di chiusura forzata, in ottemperanza alle direttive delle due Regioni in questione e del Ministero della Salute, gli Juventus Store di Torino e Milano riapriranno al pubblico.



La data da segnarsi, dunque, è quella di domani, 29 novembre: gli Store apriranno le loro porte per accogliere nuovamente i tifosi juventini e gli appassionati. Per info e orari consultate la nostra sezione dedicata agli Juventus Store".