100 sindaci dei comuni della provincia di Asti celebrano il 25 aprile insieme, a distanza. Tutti collegati virtualmente nello stesso momento per leggere una poesia. L'iniziativa è stata lanciata dal Comune di Baldichieri e sostenuta dalla Provincia Medaglia d'oro al valor militare per la guerra di Liberazione "che ha deciso di invitare tutti i Comuni ad aderire - spiega il presidente dell'ente Paolo Lanfranco, sindaco di Valfenera - per creare nell'Astigiano un vero momento di partecipazione comunitaria, seppure a distanza. La voce dei sindaci diventa la voce delle loro comunità. "Rinnoviamo l'invito alla popolazione affinché il 25 aprile, stando a casa, partecipi alla lettura collettiva della poesia".