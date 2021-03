Lazio-Torino non si è giocata. Ora si aprirà presumibilmente un iter che vedrà il club di Urbano Cairo presentare ricorso contro il 3-0 a tavolino per i biancocelesti che la Lega Serie A, da protocollo, dovrà assegnare. Nel frattempo a Radio Kiss Kiss è intervenuto Carlo Picco, direttore della Asl torinese che ha bloccato la squadra di mister Nicola nel capoluogo piemontese: "La situazione rispetto a quando è stato redatto il protocollo si è modificata. Le varianti sono in espansione: il Torino non parte per tutelare la salute pubblica. Contagiosità alta, precauzione necessaria".