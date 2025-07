Piccinini: 'Vlahovic al Milan, perchè no?'. Poi i dubbi su Jonathan David

Getty Images

Nel corso di un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com, il noto giornalista e telecronista Sandro Piccinini ha parlato anche del futuro di Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Juventus al centro delle voci di mercato in queste settimane.Piccinini ha sottolineato come, a suo avviso, un eventuale trasferimento al Milan potrebbe essere positivo per il giocatore: “Al Milan potrebbe far bene, sarebbe un’idea non male, ma è legato a un contratto molto oneroso. Fu un errore firmare quel contratto per la Juventus. Prima va risolto il problema finanziario e non sarà facile trovargli una sistemazione che accontenti tutte le parti in causa”.

Il giornalista ha poi espresso qualche perplessità su Jonathan David: “È un punto interrogativo, non è Benzema, non è un giocatore che passa da un campionato all’altro e fa trenta gol. Bisogna vedere come si ambienta”.Piccinini ha concluso sottolineando che, pur essendo un buon calciatore, David non è il tipo di attaccante che può cambiare da solo una squadra. Un giudizio che indirettamente conferma quanto la Juventus dovrà riflettere bene sulle prossime mosse in attacco.