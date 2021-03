Sandro Piccini ha fatto un passo indietro in casa Juve, commentando così l'esonero di Maurizio Sarri la scorsa estate: "La società e altri leader oltre a Ronaldo non sono entrati in sintonia con Sarri. A differenza del rapporto che c'è tra Conte e l'Inter - spiega il giornalista negli studi Sky - tra Sarri e i giocatori è mancata questa sintonia. Nonostante lo scudetto conquistato con la grande professionalità dei giocatori e la solidità della società, forse non c'è stato questo grande feeling all'interno".