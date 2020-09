Sandro Piccinini, a Sky Calcio Club, parla della scelta Pirlo e dell'addio a Sarri: "Se Andrea vuole cambiare gioco, sull'ombra della critica, perché vuole anche il consenso della critica, Agnelli voleva il gioco dominante e aveva quest'idea... può darsi che strada facendo si sia reso conto che quest'idea non era praticabile. Sarebbe ingeneroso fare un parallelo con Sarri, perché secondo me non ha avuto tempo. Per tanti motivi, Sarri ha avviato questo discorso. Lui stesso a metà stagione aveva detto che sarebbe andato incontro ai giocatori. La società poteva seguire di continuare in questo modo, ma evidentemente non c'era più fiducia nell'uomo Sarri".