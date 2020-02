Beh essendo disoccupato rischio meno di te... A parte gli scherzi, come sai non mi piace entrare nelle polemiche post partita e faccio un tweet a settimana. Ma Nedved (proprio lui) che dice che le polemiche arbitrali fanno male al calcio è un po’ troppo... Abbraccio — Sandro Piccinini (@RealPiccinini) February 2, 2020

Ancora polemiche per le decisioni arbitrali nella sfida tra. Il presidente viola Commisso è esploso nel post gara, poi il vicepresidente bianconero Nedved ha risposto. Alla polemica hanno partecipato anche i due giornalisti Maurizioe SandroIl primo ha così parlato di Nedved: "Al di là del merito dei casi di oggi, un consiglio gratis alla Juventus: per fare la morale agli altri sul comportamento da tenere a fine gara non mandi Nedved, spesso protagonista di sceneggiate irrispettose e intimidatorie verso gli arbitri".Pistocchi ha così commentato, su Twitter, lo sfogo del collega: "Attento Sandro: l’ultimo che ha detto qualcosa di scomodo su Nedved sono stato io....e sai bene come è andata a finire".Sempre su Twitter, Piccinini ha così risposto al collega: "Beh essendo disoccupato rischio meno di te..A parte gli scherzi, come sai non mi piace entrare nelle polemiche post partita e faccio un tweet a settimana. Ma Nedved (proprio lui) che dice che le polemiche arbitrali fanno male al calcio è un po’ troppo... Abbraccio".