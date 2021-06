Sandro Piccinini, a Sky Sport, ha parlato di Aaron Ramsey e del Galles: "Sembra sia stato bullizzato dalla Juve, ma in realtà ci ha messo del suo. Non ha fatto vedere grandi cose, eh. Nel Galles altra storia: sia perché si sente un leader, sia per la formazione che abbiamo visto. Per me l'idea del tridente senza l'attaccante centrale, con Bale, Ramsey e James, può essere anche un'alternativa per la prossima partita. Secondo me è molto importante per il commissario tecnico Page".