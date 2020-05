Il giornalista Sandro Piccinini si è raccontato ai microfoni de Il Romanista: "Essendo figlio di un grande giocatore della Juve, da piccolo tifavo per i bianconeri. Ero innamorato di Sivori, che ho seguito prima alla Juventus e poi al Napoli. Simpatizzavo spesso per le squadre dove c'erano i campioni che ammiravo". Altro esempio: "Il Milan di Rivera. Ma anche il calcio inglese, col quale c'è stato un periodo nel quale ero proprio fissato".



SU NEDVED - Piccinini torna anche sul botta e risposta di qualche mese fa tra Nedved e Commisso: "Non mi scandalizzo se qualcuno protesta contro l'arbitro, ma ho trovato sgradevole il fatto che la Juve abbia mandato Nedved a dire di non lamentarsi. Proprio lui che ogni volta che subiva una decisione contro faceva una sceneggiata": Piccinini continua: "Prima da giocatore e poi da dirigente, da questo punto di vista Nedved una un curriculum burrascoso. Ma prendo posizione anche durante il lavoro. Non mi sono creato tanti problemi a dire che secondo me c'era quel famoso rigore di Real Madrid-Juventus. E i tifosi bianconeri si sono scagliati proprio contro di me, figlio di un ex giocatore della Juve. Un po' un paradosso. Comunque non mi piace né la troppa diplomazia, né chi prende posizioni rigide in una situazione dubbia".