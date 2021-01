Sandro Piccinini dagli studi di Sky Sport ha commentato la prima metà di stagione di Juventus e Inter, così: "Pirlo ha un organico più forte di Conte. Ha superato la Champions, con un girone facile, e vinto la Supercoppa, ma stenta il campionato e spesso il gioco non si è visto. Conte? Va meglio in campionato, ma ha la ferita grossa della Champions. E ieri non mi è piaciuto, può evitare le proteste e l'espulsione, non ne sentiamo il bisogno. Ma ha un organico inferiore alla Juve e sta facendo meglio".