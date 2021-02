Il giornalista Sandro Piccinini ha fatto un confronto tra Pirlo e Sarri negli studi di Sky Sport: "Sarri è stato scelto per rendere la Juve più europea, ha provato a calarsi in un ambiente che non conosceva e si è rivelato un problema; da allenatore intelligente, però, si è adattato lui non potendo applicare la sua idea di calcio con quei giocatori. Però ha portato a casa il campionato. E' un'esperienza che può essere utile anche a Pirlo, che conosce l'ambiente, ha una sua idea di calcio ma secondo me sta provando ad adattarsi un po' a quello che ha. Sarri in questo aveva una grande esperienza che Pirlo non ha".