Il modo in cui la Juventus ha approcciato la sfida contro la Roma ha fatto e sta facendo discutere in molti. Tra i tanti interventi, c'è anche quello del giornalista Sandro Piccinini, che ha parlato negli studi di Sky Sport: "La Juventus ha chiuso la porta con la coppia Bonucci-Chiellini: ha preso solo un gol in Coppa Italia. Lo stesso vale per Lazio e Inter mentre il Napoli gestisce un po' peggio. Pirlo ha vinto come faceva Allegri? È un grande complimento, saper difendere non è da tutti".