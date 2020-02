Al di là del merito dei casi di oggi, un consiglio gratis alla Juventus: per fare la morale agli altri sul comportamento da tenere a fine gara non mandi Nedved, spesso protagonista di sceneggiate irrispettose e intimidatorie verso gli arbitri #JuveFiorentina pic.twitter.com/Wfs5fcL91P — Sandro Piccinini (@RealPiccinini) February 2, 2020

, giornalista e opinionista Tv, ha commentato tramite Twitter il burrascoso post partita che ha movimentato Juventus-Fiorentina. Così, ecco le sue dichiarazioni, polemiche nei confronti della scelta della Juventus di far parlare Pavel Nedved. Piccinini, infatti, incolpa Nedved di non aver sempre avuto un comportamento corretto in campo, quando giocava, specialmente in occasione di rigori dubbi come nel caso di oggi."Al di là del merito dei casi di oggi, un consiglio gratis alla Juventus: per fare la morale agli altri sul comportamento da tenere, spesso protagonista di sceneggiate irrispettose e intimidatorie verso gli arbitri ​" scrive Piccinini, gettando ancor più benzina su un fuoco che è parso, fin da subito, già incendio.