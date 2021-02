Negli studi di Sky Sport Sandro Piccinini ha commentato la corsa scudetto, che in questo momento vede l'Inter in vantaggio sulle concorrenti: "I nerazzurri stanno rispettando i pronostici perché erano tra i favoriti per il campionato. E' una squadra brillante e senza coppe, ora si potranno vedere i vantaggi di questa situazione. Il campionato è lunghissimo e se ne stanno vedendo di tutti i colori, il vantaggio è minimo: se la Juve dovesse vincere tutte e due le partite che ha in meno andrebbe a un punto dal Milan".