Il noto telecronista di SportMediaset, Sandro Piccinini, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per fare un punto sui più recenti avvenimenti calcistici. Dalla Supercoppa Uefa alla Serie A, con un'attenzione particolare riservata alla griglia di partenza con cui le squadre italiane cominceranno il prossimo campionato.



LE PAROLE - "​La Juventus parte ancora dal gradino più alto, si è sempre migliorata negli ultimi anni. Rispetto alle altre mi sembra che abbia ancora qualcosa in più, nonostante l'incognita legata al cambio di allenatore. La qualità dei giocatori rimane. Sarri ha dimostrato, in un ambiente molto difficile come quello del Chelsea, di saper fare bene"