Sandro, ad Amazon Prime, parla così di Juve-Benfica: "Benfica partito fortissimo, ha giocato 11 partite e le ha vinte tutte. Non è che abbia affrontato squadroni, ma è in salute, ha cambiato tecnico, con Schmidt gioca anche bene. Fernandez e Florentino hanno dato solidità. La squadra non è da sottovalutare, occorre trovare continuità. In certi pezzi di partita abbiamo visto una bella Juve. E l'obiettivo è migliorare la prestazione, allungarla per tutta la partita. Ci vorrà una bella Juve per arginare la partita. Da cosa passa la continuità? Anche Allegri l'ha detto: ci sono giocatori che hanno esperienza, altri che non ne hanno, pur avendo un buon livello tecnico. Sappiamo che in Champions il discorso cambia, ci vuole personalità, ritmo superiore, serve far crescere le prestazioni per essere ad altezza Champions".