Il giornalista Sandro Piccinini, ospite negli studi di Sky Sport, si è soffermato sull’annullamento del big match tra Juventus e Napoli: "Io non dico solo che il campionato deve finire, ma che deve finire in maniera regolare. Non mi va a genio questo 3-0 a tavolino, in questo modo la classifica risulta già leggermente falsata. Un po' di buonsenso ci vuole: in maniera del tutto eccezionale poteva essere rinviata".