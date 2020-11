1









Negli studi di Sky Sport il giornalista Sandro Piccinini ha parlato della corsa scudetto: "I sei punti di vantaggio del Milan si possono recuperare benissimo, in questo campionato dovremo fare l'abitudine a vedere alti e bassi di una squadra. Nei giorni scorsi ci siamo resi conto di quanto nel cammino di una squadra durante la stagione siano determinanti anche le coppe. Per questo, il +6 del Milan non mi sembra una distanza così insuperabile".