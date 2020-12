1









Sandro Piccinini, intervenuto ieri sera nel corso del programma televisivo Sky Calcio Club, ha parlato del momento di Paulo Dybala alla Juventus e di quanto mostrato dalla squadra bianconera durante il match contro il Parma: "La Juventus è migliorata molto nel recupero del pallone e la novità è che contro il Parma l'ha fatto costantemente per 90 minuti. In questo momento c'è un'organizzazione nel recupero del pallone e prima mancava. Compattezza, fisicità, difesa alta e centrocampo aggressivo. In questo contesto Dybala faticherà a trovare spazio".