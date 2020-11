Accanimento Inter? Piccinini non ci sta e risponde ad Andrea Pirlo: "La Juventus è stata molto più martellata dell’Inter. Qualche critica è inevitabile, perché in Champions League è a un passo da un’eliminazione che sarebbe pesante, con Borussia Monchengladbach e Shakhtar Donetsk. Che arrivassero critiche dopo la partita col Real Madrid è inevitabile. Ripeto: si considera l’Inter ancora la squadra più forte del campionato. Anche José Mourinho fece le manette e poi arrivò il Triplete. Prima del chiarimento di quest’estate ha fatto il discorso sulla mancanza di protezione mediatica. Quest’anno, sinceramente, questa cosa non l’ho vista: poi, se fai i risultati, le critiche non arrivano. Parlava dello striscione? A parte l’episodio, che è deprecabile, la maggioranza dei tifosi non vedo che ha quell’atteggiamento".