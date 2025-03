Piccinini: 'Ci sono tante ombre sul lavoro di Thiago Motta'

2025 Getty Images

La pesante sconfitta per 4-0 subita dalla Juventus contro l’Atalanta continua a far discutere, alimentando dubbi sul futuro di Thiago Motta e sulle scelte della dirigenza bianconera. Un crollo che non solo rilancia la Dea nella corsa Scudetto, ma mette in discussione il progetto tecnico della Vecchia Signora, ora in difficoltà nella lotta per il quarto posto, ultimo utile per la qualificazione alla prossima Champions League.A sollevare importanti interrogativi è il giornalista Sandro Piccinini, che sulle colonne de La Repubblica ha analizzato con lucidità il momento della Juventus, ponendo il club davanti a un bivio: “Lo 0-4 di Torino rilancia l’Atalanta nella corsa scudetto e lancia un interrogativo sul destino di Thiago. Se il club ritiene che la squadra valga di più deve esonerarlo, altrimenti deve ammettere di aver sbagliato il mercato. Sul lavoro del tecnico ci sono tante ombre, la Juventus dopo mesi commette sempre gli stessi errori e qualcosa si è rotto con i giocatori”.

Parole che riflettono il clima di incertezza che si respira in casa bianconera. La società dovrà ora valutare con attenzione il futuro della panchina e le mosse per salvare una stagione che rischia di prendere una piega decisamente negativa.