Sandro Piccinini è intervenuto dagli studi di Sky Sport: ​"A Paratici contesto la leggerezza nel credere possibile l'ottenimento della cittadinanza in pochi giorni. Si sa quanto tempo ci vuole per ottenere il passaporto dopo l'esame, non so come abbia pensato che fosse una condizione tale da averla in pochi giorni. La giustizia sportiva deve capire questo: in ballo ci può essere la violazione dell'Articolo 1, quindi la lealtà sportiva, oppure l'Articolo 32, legata ai tesseramenti dei giocatori extracomunitari. Aver ribadito: 'Rifarei tutto' è un'altra leggerezza. C'è stata superficialità. Non so cosa rischi la Juve, ma Paratici come tesserato qualcosa in più rischia. Tutti questi elementi denotano una leggerezza per cui Agnelli dovrebbe chiedere conto a tutti i suoi dirigenti, a livello di immagine non ne esce bene la Juve. Poi vedremo cosa accadrà". DYBALA - "E' il momento di chiedersi perché non è in forma. Prima andava bene, ora vorrei chiederlo a Pirlo. Può essere fondamentale, ma vorrei capire cosa è successo rispetto all'anno scorso. E' un problema grosso che va risolto in fretta, è il momento di prendere delle decisioni".