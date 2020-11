La Juventus è uscita bene dalla sfida con lo Spezia, al di là del risultato. La prestazione è stata convincente, ed è quello che ci voleva all'indomani di una brutta sconfitta come quella patita in Champions League contro il Barcellona. Oltre al collettivo, a convincere è stata anche la prestazione dei singoli: Arthur, per esempio, ha disputato un buon match, tanti palloni toccati, qualche ottima verticalizzazione che ha dato il via alla manovra offensiva, il solito apporto quantitativo, mancato solo in occasione del gol di Pobega. C'è chi, però, non è convinto del brasiliano e avrebbe voluto vedere un altro calciatore vestire la maglia bianconera. Queste le parole di Sandro Piccinini, intervenuto ieri sera su Sky Sport: "Arthur deve crescere, anche se non penso possa arrivare a certi livelli, tanti passaggi giusti ma molti sono stati elementari. Alla Juventus ci voleva Locatelli".