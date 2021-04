1









Sandro Piccinini, al Club, ha parlato del momento della Juventus. "Dico e ribadisco: non mi sembrano problemi addebitabili a Pirlo. Mi sembrano problemi più strutturali, non sono colpa di Pirlo. Oggi la Juve non aveva Ronaldo, a un certo punto si è fatto male pure Chiesa... Arthur? E' entrato in una maniera imbarazzante!", le sue parole.