Ringrazio il collega Ziliani per aver ricordato i fatti concreti e le date precise, io sono andato a memoria... Sono sicuro che Nedved sarà pentito per quelle reazioni scomposte e sono (quasi) certo che in futuro non si ripeteranno. Per me argomento chiuso. pic.twitter.com/1bS957JUOJ — Sandro Piccinini (@RealPiccinini) February 4, 2020

Succede che, sulle pagine de Il Fatto Quotidiano, il giornalistascriva di tutte le volte che Pavel Nedved si è trovato in atteggiamenti "irrispettosi" nei confronti dell'arbitro. Una risposta ad una lettrice del giornale che, però, non è del tutto estemporanea: anzi, nel turbinio di polemiche, tutto sembra essere diventato lecito. Così, succede ancora, che, giornalista ed opinionista Tv, riprenda il pezzo scritto dal collega per avvalorare la sua tesi: la Juve ha sbagliato a mandare Nedved per rispondere a Commisso . Un'altra storia nota, perché il week-end infuocato che si è vissuto, ha visto anche l'ex telecronista Mediaset tra i protagonisti."Nedved ha la massima devozione per gli arbitri, a patto che la Juve vinca", Piccini parla degli atteggiamenti irrispettosi citati poi dallo stesso Zuliani, e infine lo stesso Piccinini riprende Ziliani su Twitter, commentando ancora: "​Ringrazio il collega Ziliani per aver ricordato i fatti concreti e le date precise, io sono andato a memoria.... Per me argomento chiuso". Una crociata senza fine, siamo già a martedì e, in epoca social, due giorni di polemica equivalgono ad una litigata di un paio d'anni: Juve-Fiorentina verrà ricordata, ma non per i 50 gol di Ronaldo in bianconero o per tre punti preziosi conquistati dalla squadra di Sarri.