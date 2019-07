Tra i terzini accostati alla Juventus in questa sessione di mercato c'è anche Cristiano Piccini, italiano, ex Fiorentina, e ora sotto contratto con il Valencia: "Sinceramente la Juve non ha contattato né me ne il mio agente - le sue parole a Plaza Deportiva -. Qui sono felice e mi piace essere a Valencia, è una città che mi piace e in questo momento non ho intenzione di lasciare il Valencia per la Juventus".